Sacchi: "Milan squadra europea. Deve prendersi qualche rischio in più"

Come giudica il Milan di Stefano Pioli? Arrigo Sacchi elogia il lavoro del tecnico emiliano ma gli dà anche qualche consiglio: "Come modo di stare in campo è una squadra europea. Sta facendo benissimo ma deve imparare a prendersi qualche rischio in più. La mancanza di esperienza deve essere nascosta dal gioco e dalla compattezza. Vorrei vedere reparti più connessi: se fai bene il pressing recuperi prima il pallone e lo gestisci. E poi serve movimento senza palla", ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.