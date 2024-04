Sacchi non le manda a dire: "L'Inter sta barando: vincere facendo debiti significa barare"

Nella giornata di ieri, 9 aprile, l'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha presentato a Jesi il suo libro autobiografico dal titolo "Il Realista Visionario". A margine dell'evento, l'ex tecnico del Milan non si è potuto esimere dal commentare alcuni temi legati all'attualità calcistica. In particolare si è concentrato sull'Inter che è sempre più vicina alla matematica conquista dello scudetto e quindi della seconda stella. Ma viste le vicissitudini societarie del club nerazzurro Sacchi ha avuto qualcosa da ridire sulla regolarità delle operazioni, producendosi in un parere molto duro.

Le parole di Arrigo Sacchi sull'Inter: "La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all'obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L'Inter sta barando? Sì". Poi Sacchi ha parlato di Simone Inzaghi: "Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Dispiace solo per quella partita contro l'Atletico Madrid persa in Champions League. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all'avversario".