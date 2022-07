Sacchi su Origi: "Curioso di vederlo nel campionato italiano"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Arrigo Sacchi ha speso parole anche per il nuovo acquisto rossonero Divock Origi. L'ex allenatore rossonero si è espresso in questo modo: "E sono curioso di vederlo all’opera nel campionato italiano. Ma la base del Milan, non dimentichiamolo mai, è il gruppo: quando loro giocano “di squadra”, undici ragazzi attivi in fase di possesso e di non-possesso, allora sì che diventano fortissimi"