Sacchi sul Milan: "Crede nelle proprie idee e qualità: un passo in avanti in chiave europea"

Arrigo Sacchi, nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport di questa mattina, ha espresso anche un giudizio generale sul Milan e sulla sua crescita a livello di squadra. Queste le parole di Sacchi: "Il Milan dà l’impressione, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, di credere nelle proprie idee e nelle proprie qualità. Significa che sta compiendo un passo in avanti notevole, soprattutto in prospettiva europea"