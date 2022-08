Sacchi sulla sfida di Bergamo: "Partita poco italiana. Buon pressing del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla sfida tra Atalanta e Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola. Queste le parole del leggendario ex allenatore rossonero: "Il Milan ha fatto un buon pressing, soprattutto in avvio di partita. Ha cercato di schiacciare i bergamaschi nella loro metà campo. Poi, subito il gol, sono stati bravi a rimanere in piedi. In generale, mi è sembrata una partita poco italiana, e questo è un aspetto da sottolineare. Significa che Atalanta e Milan sono sulla strada giusta per conquistare una dimensione europea"