Tra i tanti giocatori che hanno lasciato Milanello per rispondere alla chiamata della loro Nazionale c'è anche Alexis Saelemaekers. L'esterno belga è stato convocato dal ct del Belgio Under 21 per la prossima sfida contro i pari età della Germania, valevole per la qualificazione agli Europei, in programma l'8 settembre.