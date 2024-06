Saelemaekers obiettivo del Torino: c'è da convincere il calciatore

Alexis Saelemaekers è un obiettivo del Torino. Davide Vagnati, direttore tecnico dei granata, sta cercando due difensori centrali, un esterno sinistro e due ali, considerando che in uscita ci sono Ilic, Sanabria, Pellegri, Rodriguez e Djidji, con quest'ultimi due che probabilmente saluteranno a parametro zero. Potrebbe inoltre partire pure Buongiorno, che permetterebbe di incassare alla società 40-45 milioni di euro.

Il belga non verrà riscattato dal Bologna ed è fuori dal progetto del Milan, che non vede l'ora di cederlo a titolo definitivo. Ha un contratto fino al 2026 e su di lui c'è anche la Juventus, che con Thiago Motta vorrebbe provare ad acquistarlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo valore di mercato è di circa 10 milioni di euro e il suo stipendio è di 1,3 milioni a stagione, con la possibilità di applicare il Decreto Crescita. Manca da convincere il diretto interessato, che potrebbe puntare i piedi per restare in rossonero e disputare le coppe europee.

Nel 2023-2024 Saelemaekers ha collezionato 32 presenze con il Bologna, di cui 30 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. In carriera vanta uno scudetto, conquistato proprio con la maglia del Milan nel 2021-2022.