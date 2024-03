Sala: "Milan e Inter a San Siro? Ci riuscirò. Un tavolo settimana prossima: entro giugno una risposta"

Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare - dopo alcune dichiarazioni di ieri su Milan e Inter riportate dall'ANSA - in merito alla questione stadio. Il primo cittadino milanese è stato intervistato da Libero questa mattina e ha commentato la situazione. Il titolo dell'intervista recita: "Ma quali stadi nuovi, convinco Inter e Milan a sistemare San Siro. Così Sala ha parlato della possibilità di convincere Milan e Inter a rimanere a San Siro, fornendo anche delle tempistiche.

Le parole di Beppe Sala: "Riuscirò a convincere Milan e Inter? E’ complicato, ma penso che ci riuscirò. Al netto delle dichiarazioni di Cardinale, settimana prossima inviterò allo stesso tavolo Milan, Inter e WeBuild per verificare le esigenze dei club. Settimana prossima ci sarà questo tavolo e chiederò a We Build di consegnarmi uno studio entro giugno. Ai club chiederò di non tenere più i piedi in due scarpe. Voglio una risposta, dentro o fuori, entro giugno. Inizio lavori? Massimo due o tre anni da inizio lavori".