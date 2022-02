Tornerà in campo questa sera il Milan in campionato. Alle 20:45, infatti, ci sarà il fischio d'inizio di Salernitana-Milan, sfida valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A. La sfida sarà visibile in diretta sia su DAZN che su SkySport; si potra, inoltre, seguire la partita con il live testuale su MilanNews.it.