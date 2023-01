Salernitana-Milan, Simon Kjaer non ci sarà: il difensore rimane a Milanello

MilanNews.it

Simon Kjaer non viaggerà con la squadra per Salerno e non sarà quindi a disposizione domani per Salernitana-Milan. Notizia lanciata dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano e che trova conferme anche dalle verifiche fatte dalla redazione di MilanNews.it: il centrale danese sta svolgendo un lavoro personalizzato e rimarrà a Milanello. Deve fare del lavoro fisico per trovare la miglior condizione.