Salisburgo, Jaissle: "Girone brutale, sarà una dura lotta fino alla fine"

Il Salisburgo, con il pareggio per 1-1 contro la Dinamo Zagabria, perde la testa del girone, ma rimane in piena corsa per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Un risultato che soddisfa il tecnico, Matthias Jaissle, convinto che il pari sia il risultato più giusto: "Se guardi alla partita nel suo insieme, il pareggio è giusto anche se nell'ultima mezz'ora avremmo voluto segnare il 2-1. Siamo partiti bene andando meritatamente in vantaggio per 1-0, ma poi abbiamo perso il filo e abbiamo lasciato che i nostri avversari seguissero il loro piano", le sue parole riportate da Krone.it. Poi sulla situazione del gruppo E, uno dei più equilibrati dell'intera Champions League: "È un gruppo brutale, sarà una dura lotta fino alla fine. Vogliamo trascorrere l'inverno giocando una coppa internazionale, i segnali per farlo ci sono, ma non è stato ancora deciso nulla", ha concluso.