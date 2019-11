Salvatori Rinaldi rassicura i tifosi: "Sto gestendo una fascite plantare"

Deborah Salvatori RInaldi, attaccante del Milan Femminile, ha voluto rassicurare i tifosi sul suo infortunio con una storia su Instagram: "Mi state scrivendo in tantissimi per chiedere delle mie condizioni. Vi ringrazio tutti. Non ho subito un infortunio nella partita contro il Sassuolo ma al momento sto gestendo una fascite plantare... e dopo queste battaglie è meglio tenere in scarico il piede con le stampelle".