Salvini: “Niente Milan in questi giorni: non ci sarò con la Roma e nemmeno nel derby”

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché super tifoso del Milan e sempre al seguito della squadra quando gli impegni istituzionali glielo consentono, non sarà in tribuna nelle due partite chiave che attendono la squadra allenata da Stefano Pioli.



Il leader della Lega ha infatti confermato all'agenzia DIRE che non riuscirà a seguire gli impegni della squadra rossonera: "Niente Milan in questi giorni. Non sarò alla partita di giovedì (il ritorno dei quarti di finale di Europa League in trasferta all'Olimpico contro la Roma ndr.) e né al derby".