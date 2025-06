Sampdoria avvia 'indagine interna' dopo inchiesta Le Iene

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - La Sampdoria ha avviato "un'indagine interna per accertare ogni elemento utile e si riserva di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, incluso l'eventuale allontanamento del suddetto dirigente, a tutela dell'integrità del club". Lo ha annunciato la società ligure in una nota dopo il reportage della trasmissione 'Le Iene' andato in onda ieri sera in cui viene coinvolto Luca Silvani, responsabile del settore giovanile della Sampdoria. L'inchiesta sui giri "oscuri nel calcio giovanile" riguarda il giovane calciatore Emanuele Profeti, classe 2005, che sarebbe stato ingaggiato senza mai essere stato visionato dopo una procedura, raccontata da 'Le Iene, attraverso contatti coi procuratori Giulio Biasin e Piero Borella, e il pagamento di una cifra di diecimila euro che avrebbe dovuto essere versata alla Sampdoria a titolo di sponsorizzazione ma anche dall'esborso di ulteriori 60mila euro per l'affare tra le parti coinvolte.

La Sampdoria nella nota "prende le distanze in maniera netta e inequivocabile da qualsiasi comportamento non conforme ai propri valori, incluso quello attribuito al responsabile del Settore Giovanile, signor Luca Silvani". L'inchiesta ha fatto arrabbiare anche la Federclubs doriana che in una nota ha espresso tutto il suo disappunto chiedendo alla società di fare piazza pulita: "Vedere la Sampdoria gestita in questo modo ci disgusta. Le accuse indirizzate a Silvani, se confermate, devono essere un ulteriore passo verso la rivoluzione dell'ambiente societario". (ANSA).