Sampdoria, Ferrero offrirà il rinnovo a Giampaolo ma non basta

Cosa succederà alla panchina di Marco Giampaolo al termine della stagione? Lui è stato chiaro nel post Parma, non ne fa una questione di soldi ma di stimoli. L'allenatore vuole lottare fino all'ultima giornata per qualcosa di ambizioso e se questo non potrà essere fatto a Genova, allora se ne andrà. Ferrero gli proporrà a breve il rinnovo, ma se non dovesse garantirgli quanto chiesto, allora non servirà a niente e i blucerchiati dovranno iniziare a cercare una nuova guida tecnica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.