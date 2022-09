Sampdoria, Giampaolo non inverte il trend negativo nei suoi match contro il Milan: 14 sconfitte in 20 incontri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, sabato sera ha affrontato il Milan per la 20esima volta in carriera. I rossoneri sono la squadra contro cui il mister nato a Bellinzona si è confrontato più volte nell’arco della sua carriera. Il bilancio però gli è nettamente sfavorevole. In queste 20 partite, Giampaolo ha ottenuto solo 3 vittorie, 3 pareggi e ben 14 sconfitte.