Sampdoria-Milan, gli insulti a Fabbri costano a Giampaolo 2 turni di squalifica: pronto il ricorso

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivata la squalifica di 2 turni per Marco Giampaolo in seguito all’insulto proferito nei confronti dell’arbitro Michael Fabbri nell’ultimo match della sua Sampdoria, quello contro il Milan. Il direttore di gara non ha fatto sconti e nel referto ha scritto proprio la parola ‘cogli***’ pronunciata da Giampaolo nei suoi confronti nelle battute finali del match. La Sampdoria, dopo avere fatto richiesta degli atti ufficiali per valutarli, molto probabilmente presenterà ricorso. A riportare le notizie è Il Secolo XIX.