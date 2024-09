San Donato, entro fine settembre il Milan metterà in sicurezza i propri terreni

vedi letture

Domani il Milan, insieme all'Inter, incontrerà Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e i rappresentanti di WeBuild per parlare del progetto di ristrutturazione di San Siro, ma intanto il club di via Aldo Rossi sta andando avanti per la sua strada in merito alla costruzione del suo nuovo stadio a San Donato. Lo riferisce Il Cittadino che riporta che è iniziato il conto alla rovescia legato all’avvio dei lavori per la posa della recinzione in prossimità delle aree del comparto San Francesco che la società rossonera ha acquistato nei mesi scorsi.

"I tecnici del Milan hanno confermato nei giorni scorsi al Comune di San Donato la volontà di procedere entro la fine di settembre con le opere di messa in sicurezza dei propri terreni che diventeranno accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori" scrive Il Cittadino.