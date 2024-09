San Donato, in arrivo 800 parcheggi interrati. In futuro potranno essere utilizzati anche dai tifosi per andare allo stadio

Secondo quanto scrive Il Cittadino, "il Comune di San Donato sta per prendere le redini dei due nuovi maxi parcheggi interrati, per un totale di 800 posti auto, realizzati dall’operatore che ha investito nel nuovo centro direzionale Eni: entro la fine dell’anno entrambe le strutture entreranno a fare parte del patrimonio pubblico come prevede la convenzione urbanistica sottoscritta nel 2011". L'amministrazione del sindaco Squeri ha già fatto partire "l'iter per promuovere una manifestazione di interesse al fine di sondare il mercato con l’intento di dare in gestione entrambi i silos ad un canone annuo di 850 mila euro".

Il Comune di San Donato, nel caso in cui dovesse andare in porto la costruzione del nuovo stadio del Milan sull'area San Francesco, ha intenzione di mettere in futuro a disposizione dei tifosi questi nuovi 800 parcheggi negli orari in cui saranno chiusi gli uffici. Queste le parole dell'assessore Massimiliano Mistretta: "In questa prima fase come amministrazione promuoveremo una manifestazione di interesse per valutare la risposta del mercato, dopodiché sarà varato un bando per la gestione dei due parcheggi interrati in cui verrà previsto che, negli orari diversi da quelli in cui sono in funzione gli uffici, i posti auto siano messi a disposizione del Comune. Pertanto, se andasse a buon fine l'iter dell'accordo di programma per lo stadio, questi stalli potranno dare risposta alle esigenze di posti auto nel corso delle iniziative dal grande richiamo di pubblico".