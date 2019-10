San Siro, il 64% dei milanesi a favore del nuovo impianto nella stessa area

La maggioranza dei cittadini milanesi sono favorevoli alla costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter: ciò emerge da uno studio realizzato da Ipsos, azienda leader nelle ricerche di mercato. Il sondaggio è stato realizzato presso un campione casuale rappresentativo della popolazione dai 16 anni in su, residente nel comune di Milano secondo genere, età, livello di scolarità, condizione lavorativa e zona di residenza. Sono state realizzate 2000 interviste tra il 10 e il 14 ottobre 2019. Ecco il report emerso riguardo alla costruzione del nuovo impianto condiviso tra rossoneri e nerazzurri.

Il quartiere di San Siro dove è collocato lo stadio Meazza necessita di riqualificazioni?

- sì, ha bisogno di interventi radicali di riqualificazione: 29%

- sì, ha bisogno di interventi anche se non di carattere radicale: 46%

- no, non ha bisogno di nessun intervento di riqualificazione, va bene così: 7%

- non saprei, non conosco per niente quella zona: 18%

Da qualche anno si sta discutendo della ristrutturazione dello stadio Mezza e della eventuale costruzione di un nuovo stadio. Lei ne ha mai sentito parlare?

- sì, conosco la questione nei dettagli: 30%

- sì, ne ho sentito parlare: 66%

- no, non ne ho mai sentito parlare prima: 4%

E sapeva che le due società di calcio, Milan e Inter, nonostante la rivalità sportiva, stanno collaborando per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro e di un distretto multifunzionale nella stessa area dove ora c'è il Meazza?

- sì, lo sapevo: 88%

- no, non lo sapevo 12%

Quanto gradirebbe la realizzazione di un nuovo stadio per la città di Milano costruito nella stessa area dove ora c'è il Meazza? E quanto lo gradirebbe fuori dal comune di Milano, ma all'interno della città metropolitana?

Nuovo stadio nella stessa area del Meazza

- molto: 38%

- abbastanza: 18%

- non sa: 3%

- poco: 17%

- per niente: 24%

Nuovo stadio fuori Milano nella città metropolitana:

- molto: 30%

- abbastanza: 17%

- non sa: 4%

- poco: 17

- per niente: 32%

Il grado di accordo dei cittadini milanesi riguardo al alcune affermazioni sullo stadio Meazza così com'è oggi

- senza il Meazza, Milano perderebbe un pezzo di sè; è un simbolo per Milano, è parte della storia della città: 75% d'accordo, 2% non sa rispondere, 23% in disaccordo

- architettonicamente è un pezzo di storia del calcio: 74% d'accordo, 5% non sa rispondere, 21% in disaccordo

- senza Milan e Inter, i costi per la sua manutenzione sono troppo elevati perchè il Comune riesca a sostenerli: 72% d'accordo, 10% non sa rispondere, 18% in disaccordo

- il Meazza, senza Milan e Inter, non potrà vivere a lungo: 68% d'accordo, 9% non sa rispondere, 23% in disaccordo

- è uno stadio troppo vecchio per una città come Milano : 57% d'accordo, 7% non sa rispondere, 36% in disaccordo

- che ci sia o meno il Meazza a Milano per me non fa alcuna differenza: 42% d'accordo, 3% non sa rispondere, 54% in disaccordo

Ad oggi esistono due progetti per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro e la riqualificazione dell'intera zona dove ora è situato lo stadio Meazza. Lei è a conoscenza dell'esistenza di questi due progetti?

- sì, conosco i due progetti e ho visto anche le immagini: 38%

- sì, conosco l'esistenza di due progetti ma non ho mai visto nessuna immagine: 35%

- no, non so niente di questi due progetti, è la prima volta che ne sento parlare: 27%

In generale, quanto gradirebbe la costruzione del nuovo stadio nella zona di San Siro e la riqualificazione dell'intera area così come ipotizzata nei due progetti?

- molto: 50%

- abbastanza: 21%

- non sa: 3%

- poco: 12%

- per nulla: 14%

Di seguito verranno elencate alcune affermazioni legate alla costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. Per ciascuna indichi se è d'accordo o in disaccordo

- il nuovo stadio offrirà più comfort e un ambiente più sicuro per i tifosi: 79% d'accordo, 7% non sa rispondere, 14% in disaccordo

- i milanesi in questi anni hanno dimostrato di saper accoglierei i cambiamenti positivi che la città ha vissuto, anche il nuovo stadio andrà in questa direzione: 77% d'accordo, 3% non sa rispondere, 20% in disaccordo

- con il nuovo stadio Milano dimostrerà nuovamente di essere una città capace di guardare al futuro e alle nuove generazioni: 76% d'accordo, 2% non sa rispondere, 22% in disaccordo

- finalmente Milano avrà uno stadio moderno degno del blasone di Milan e Inter al pari degli altri grandi club europei: 74% d'accordo, 5% non sa rispondere, 21% in disaccordo

- Milan e Inter devono continuare a giocare a Milano, il nuovo stadio non può essere costruito fuori dai confini della città: 69% d'accordo, 4% non sa rispondere, 27% in disaccordo

- il problema del calcio italiano è molto più profondo, ma costruire il nuovo stadio risolve una parte del problema: 68% d'accordo, 8% non sa rispondere, 24% in disaccordo

- con il nuovo stadio il costo medio del biglietto potrebbe essere più alto: 58% d'accordo, 13% non sa rispondere, 29% in disaccordo

- con il nuovo stadio Milan e Inter avranno più ricavi da investire in giocatori migliori per essere più competitivi: 55% d'accordo, 13% non sa rispondere, 32% in disaccordo

- i due stadi sono molto belli sulla carta, poi nella realtà non verranno mai così : 41% d'accordo, 15% non sa rispondere, 44% in disaccordo

Di seguito verranno elencate alcune affermazioni legate alla costruzione del nuovo stadio e alle prospettive per la città di Milano. Per ciascuna indichi se è d'accordo o in disaccordo

- è un'opportunità da cogliere al volo per i cittadini, il nuovo stadio vuol dire modernità, nuovi posti di lavoro e riqualificazione dell'area, così come già avvenuto a Citylife e in Porta Nuova: 77% d'accordo, 3% non sa rispondere, 20% in disaccordo

- questi lavori di costruzione provocheranno alcuni disagi ai cittadini residenti: 75% d'accordo, 5% non sa rispondere, 20% in disaccordo

- Milano è una città che guarda al futuro: è ora di avere uno stadio moderno: 73% d'accordo, 4% non sa rispondere, 23% in disaccordo

- con un nuovo stadio l'immagine di Milano migliorerebbe: 71% d'accordo, 5% non sa rispondere, 24% in disaccordo

- il Meazza ha già stravolto la sua struttura e cambiato il suo aspetto 3 volte in 93 anni, questo cambiamento sarebbe il quarto, in continuità con la tradizione di uno stadio sempre al passo con i tempi: 68% d'accordo, 9% non sa rispondere, 23% in disaccordo

- Milan e Inter hanno deciso di costruire un nuovo stadio, se non lo faranno a Milano lo faranno alle porte della città, in un altro comune, e Milano ci rimetterebbe troppo: 61% d'accordo, 6% non sa rispondere, 33% in disaccordo

- Il Meazza compirà 100 anni nel 2025 e l'anno successivo ci saranno le Olimpiadi invernali. Sarebbe bello che per quegli appuntamenti venissero organizzate delle celebrazioni dentro San Siro con: 57% d'accordo, 8% non sa rispondere, 35% in disaccordo

- se ci fossero dei problemi nella realizzazione dei lavori a pagarne le conseguenze sarà in primo il comune di Milano: 48% d'accordo, 7% non sa rispondere, 45% in disaccordo

Dopo essere entrati nei dettagli dell'argomento, potrebbe nuovamente dirmi quanto gradirebbe la realizzazione di un nuovo stadio per la città di Milano costruito nella stessa area dove c'è ora il Meazza?

- molto: 44%

- abbastanza: 20%

- non sa: 3%

- poco: 13%

- per niente: 20%

Dati prima di essere entrati nei dettagli dell'argomento

- molto: 38%

- abbastanza: 18%

- non sa: 3%

- poco: 17%

- per niente: 24%