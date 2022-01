San Siro, in arrivo le nuove zolle: il derby si giocherà su un campo nuovo

Sul Corriere di Milano si parla dei lavoro in atto sul terreno di San Siro. La missione - si legge - è salvare il derby del 5 febbraio, che si giocherà su un campo nuovo. Entro domani mattina arriveranno le zolle nuove da Verona. Una volta posato il nuovo manto erboso, si metteranno all’opera le macchine da cucito, per assemblare la superficie artificiale a quella naturale. Da settimana prossima, infine, torneranno in funzione anche le 12 lampade che "abbronzano l’erba", visto che lo stadio di San Siro vive di fatto all’ombra dopo la costruzione del terzo anello.