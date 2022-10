Sandro Tonali e lo scatto con la fascia da capitano al braccio in Empoli-Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Empoli-Milan Sandro Tonali, visibilmente emozionato, ha comunque premesso: "Preferivo non indossarla oggi dopo gli infortuni di Calabria e Kjaer, non volevo indossarla così. Sono contento della vittoria, ma dispiace per i tre infortuni pesanti". La gioia però è comunque enorme, sempre nel pieno rispetto dei compagni infortunati. E così Tonali pubblica su Instagram una foto che lo ritrae con la fascia da capitano al braccio: per lui, tifoso rossonero da sempre, sarà sicuramente un sogno.