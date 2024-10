Santiago Gimenez: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Giocare in rossonero sarebbe un sogno, opzione ancora aperta"

Il Milan ha provato a prendere Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord, all'ultimo giorno del mercato estivo. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante messicano che a ESPN ha dichiarato: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla.

Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perchè quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta".