Sarri: "Milan su un allenatore straniero? La mia sensazione, vedendo anche chi ho affrontato, è che i tecnici italiani sono superiori a quelli degli altri Paesi"

L'allenatore Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia.

Gli allenatori italiani rimangono i migliori al mondo? Il Milan probabilmente opta per una scelta estera.

“Non mi far rispondere, altrimenti sembra mi stia proponendo al Milan (scherza, ndr). Se si parla di allenatori a livello medio i nostri sono i migliori di tutti, ma non significa che dall’estero non possano arrivarne di bravi. Se si parla di livello medio, la mia sensazione, vedendo anche chi ho affrontato, i tecnici italiani sono superiori a quelli degli altri Paesi. E’ un discorso talmente generico che non nega che all’estero ci sono allenatori molto forti”.

Se fosse un presidente o una proprietà, sceglierebbe un tecnico italiano…

“Per mentalità, se potessi scegliere io, non solo ne prenderei uno italiano, ma cercherei di avere più giocatori italiani possibili. L’identità si forma così, basta ricordare la Juve del ciclo vincente. Io farei questo: stai parlando di società che ormai sono multinazionali e pensano in maniera diversa”.