SAS-MIL (0-3): fine primo tempo. Milan mostruoso: doppietta di Giroud e gol di Kessie su 3 assist di Leao

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiudono sul risultato di i primi 45 minuti al "Mapei Stadium" tra Sassuolo e Milan. Primo tempo assolutamente mostruoso per il Milan, capace di creare una marea di occasioni (la maggior parte sventate da un ottimo Consigli) e di segnare tre goal: doppietta di Giroud tra 17' e 32' e rete di Kessie al 38'; denominatore comune: Leao, autore di tre assist da fenomeno. Per mostrare tutta la potenza rossonera in questa prima frazione nel finale c'è anche spazio per un grandissimo intervento di Maignan su colpo di testa di Frattesi. Poi Doveri manda tutti negli spogliatoi: restano altri 45 minuti. Poi si vedrà.