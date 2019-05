Sassuolo, De Zerbi avverte l'Atalanta: "Vogliamo il decimo posto"

Il Sassuolo ha ottenuto la salvezza in anticipo e il merito è anche e soprattutto di Roberto De Zerbi, che ha guidato i suoi attraverso il bel gioco a tagliare il traguardo per la permanenza in Serie A. L'allenatore ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, spiegando come l'organizzazione e il divertimento siano alla base del suo calcio. L'allenatore ha poi avvisato l'Atalanta in vista dell'ultima giornata: "Vogliamo il decimo posto", e per Gasperini non sarà dunque tutta in discesa la strada che porta alla Champions League.