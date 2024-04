Sassuolo-Milan, applausi ai portieri milanisti in uno stadio, per ora, a tinte rossonere

Inizia il riscaldamento dei portieri per Sassuolo-Milan all'interno di un Mapei Stadium, quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio, tinto quasi interamente di rossonero. Per ora infatti è il settore ospiti a farla da padrone, con i tifosi del Milan che hanno già riempito quasi totalmente i posti a loro dedicati: all'ingresso in campo degli estremi difensori milanisti c'è stato un grande applauso che ha dato un po' di vivacità e colore ad uno stadio che per ora deve ancora animarsi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Tressoldi; Henrique, Lipani, Račić; Bajrami, Ceide, Defrel, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær, Thiaw, Theo; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bennacer, Pulisic, Reijnders, Zeroli; Giroud, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.