Sassuolo-Milan, dominio rossonero nell'area avversaria neroverde

Il match-scudetto tra Sassuolo e Milan in cui i rossoneri hanno trionfato e conquistato il diciannovesimo titolo nazionale della propria storia, è stato un dominio della squadra rossonera che - specialmente nei primi 45 minuti - ha messo in ghiaccio la coppa. La superiorità è testimoniata soprattutto dai tocchi nell'area avversaria: secondo il match report della Lega di Serie A, il Milan ha toccato 49 palloni nei 16 metri del Sassuolo mentre i padroni di casa ne hanno toccati solo 14 in quella del Milan.