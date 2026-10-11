Sassuolo, le possibili scelte di Aquilani per la sfida col Milan
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La probabile formazione del Sassuolo per la sfida di questo pomeriggio contro il Milan
È finalmente tornata la Serie A! Ore 18:00 appuntamento importante, c'è Sassuolo-Milan. Trasferta spesso scomoda per i rossoneri, che questo pomeriggio se la vedranno con il nuovo allenatore Alberto Aquilani. Queste le possibili selte dell'ex centrocampista:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.
SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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