Sassuolo, le possibili scelte di Aquilani per la sfida col Milan

Sassuolo, le possibili scelte di Aquilani per la sfida col MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00News
di Manuel Del Vecchio
La probabile formazione del Sassuolo per la sfida di questo pomeriggio contro il Milan

È finalmente tornata la Serie A! Ore 18:00 appuntamento importante, c'è Sassuolo-Milan. Trasferta spesso scomoda per i rossoneri, che questo pomeriggio se la vedranno con il nuovo allenatore Alberto Aquilani. Queste le possibili selte dell'ex centrocampista:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia