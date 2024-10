Saudati: "Attaccanti come Camarda sono sempre più rari: può migliorare ancora tanto"

Oggi Luca Saudati, ex giocatore del Milan, è stato ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, e ha parlato principalmente di Francesco Camarda, ieri esordiente in Champions League a 16 anni, e del suo percorso di crescita fra prima squadra e Milan Futuro, la formazione under 23 dei rossoneri iscritta da quest'anno al campionato di Serie C. "A prescindere dal gol annullato e mi dispiace per lui perché si vedeva la delusione sul suo volto, sta dimostrando di essere un buon profilo. Ha già esordito in Serie A e nel Milan Futuro sta facendo vedere il suo lavoro".

Quali sono le sue qualità principali?

"È una classica prima punta, come sa fare Morata. Ha un ottimo fiuto del gol e sa partecipare alla manovra. Attaccanti con queste caratteristiche sono sempre più rari e credo che al Milan possa migliorare ancora tanto. Dando, in più al reparto offensivo rossonero, quella profondità che manca".