Savicevic: "La Dinamo non è da sottovalutare ma il Milan è favorito"

L'ex fuoriclasse del Milan, Dejan Savicevic, è stato ospite ieri sera dell'Inferno del Lunedì su Milan Tv e ha commentato le sue aspettative sulla partita che questa sera metterà di fronte Dinamo Zagabria e Milan in Champions League. Queste le sue parole: “Non è che seguo tanto la Dinamo, sto seguendo molto di più il Milan: ho visto tante partite quest’anno. La Dinamo ha pareggiato 1-1 in casa col Salisburgo: ho visto il primo tempo del Milan contro il Chelsea, poi sul 2-0, visto che ero con amici croati, ho visto la Dinamo: hanno giocato abbastanza bene. Non sono da sottovalutare. Però per come sta in campo il Milan credo sia favorito, dovrebbe vincere questa partita”.