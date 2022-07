Savicevic: "Se Chiesa è il miglior italiano, Leao è il miglior straniero a puntare l'uomo"

MilanNews.it

Dejan Savicevic ha rilasciato una lunga intervista su Sportweek in cui ha parlato diffusamente di Milan, passato e presente. Parole al miele del Genio anche per Rafael Leao che è considerato dall'ex rossonero come miglior dribblatore in A: "Se Chiesa è il miglior italiano. Leao è il miglior straniero a puntare l'uomo. E' cresciuto molto, come Hernandez. Possono salire ancora, sono convinto che con Pioli faranno altre cose buone".