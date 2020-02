Scambio Rebic-Silva, l’affare (per ora) lo ha fatto il Milan

Ante Rebic è senza dubbio l’uomo copertina di questo Milan. Al momento anche più di Ibrahimovic. L’attaccante è approdato in rossonero in prestito per due stagioni nell’ambito di un’operazione che ha portato André Silva a Francoforte con la stessa formula. E per ora - scrive La Gazzetta dello Sport - l’affare migliore lo ha fatto proprio la società milanista. Lo dicono le cifre: il croato ha la media di un gol ogni 131 minuti, il portoghese uno ogni 238 minuti. La stagione è ancora lunga, ma il percorso sembra segnato.