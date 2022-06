Scaroni: "FPF? A me interessa che le regole valgano per tutti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Paris Saint-Germain grande protagonista sul mercato. Dopo aver trattenuto a suon di milioni Kylian Mbappé, il club transalpino è al lavoro per Gianluca Scamacca e Renato Sanches, entrambi obiettivi del Milan: "A me l'unica cosa che interessa - ha detto il presidente rossonero Paolo Scaroni a Rai GR Parlamento - è che le stesse regole del Fair Play Finanziario, che hanno colpito noi impedendoci di partecipare alle coppe, valgano per tutti. Se così non avverrà, non c'è nulla di peggio di una giustizia ingiusta".