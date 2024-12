Scaroni: "Grazie alla sostenibilità finanziaria siamo la squadra di Serie A che ha investito di più"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a Radio TV Serie A e ha parlato così del calcio italiano e della sostenibilità finanziaria:

Sul calcio italiano: "La Serie A ha perso dei colpi rispetto al passato, non ha tenuto i colpi degli altri campionati, in particolare quello inglese. Basti pensare che il diritti tv all'estero della Premier valgono 2,2 miliardi, noi 200 milioni".

Sul Milan: "La sostenibilità finanziaria è una non scelta, è obbligatoria. Se non ce l'hai la UEFA non ti permettere di partecipare alle competizioni europee. Va anche detto però che grazie alla sostenibilità siamo la squadra di Serie A che ha investito di più".