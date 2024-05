Scaroni: "Provvedimenti legislativi sugli stadi possono aiutare. Ma sono scettico: le minuscole minoranze sono capaci di bloccare tutto"

Nella giornata di oggi il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a margine del meeting "Prospettive di riforma del calcio italiano" che si è tenuto in Commisione Senato, parlando direttamente ai Senatori presenti. Il dirigente rossonero ha detto la sua su possibili interventi e riforme in seno al movimento calcistico italiano. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Calcio&Finanza.

Le parole di Paolo Scaroni sulla situazione degli stadi in Italia: "Provvedimenti legislativi sugli stadi possono aiutare, anche se sono un po’ scettico visto che viviamo in un Paese dove le minoranze, anche minuscole ma rumorose, sono capaci di bloccare tutto. Restano comunque dei vincoli per non fare. Il fatto che nella FIGC, la Serie A, che paga il conto di tutto e tutti, conti pochissimo, in primis è sbagliato e poi porta degli attriti fra noi e la federazione"