Scena surreale in Copa America: il ct del Brasile escluso dal cerchio dei giocatori mentre si scelgono i rigoristi

vedi letture

Una scena che magari non significherà molto, ma che sicuramente, vedendo poi il risultato finale, è abbastanza suggestiva per raccontare l'epilogo della sfida fra Uruguay e Brasile andata in scena nella notte italiana. I verdeoro si sono dovuti arrendere ai calci di rigore contro i rivali, dopo che la partita era finita 0 a 0 al termine dei 90 minuti.

E' qui, prima del via alla lotteria finale dei penalty, che avviene una scena circolata in queste ore sui social. Da un lato il Brasile forma un cerchio nel quale i giocatori si caricano a vicenda, ma escludendo di fatto, probabilmente involontariamente, il ct Dorival Junior, che si vede come cerca di prendere parola da fuori, alzando la mano, senza riuscirvi. Le inquadrature poi vanno impietose sul gruppo della Celeste, dove il collega Marcelo Bielsa comanda le operazioni impartendo ordini, all'interno del cerchio di suoi uomini. La parata di Rochet su Eder Militao ed il palo colpito da Douglas Luiz fanno il resto: Uruguay in semifinale, Brasile a casa già ai quarti. Il ritorno alla vittoria nella competizione continentale è nuovamente rimandato dunque e si confermano i pronostici di tanti esperti che alla vigilia indicavano proprio la squadra di Bielsa come la vera rivale dell'Argentina per la vittoria finale.