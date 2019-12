Schianchi (Gazzetta): "Milan, la gioventù non basta. Servono idee e soldi"

Pensantissimo ko del Milan a Bergamo. Un 5-0, quello incassato ieri, che rimette nuovamente in discussione le fondamenta del progetto rossonero targato Elliott. Su questo tema La Gazzetta dello Sport propone un fondo a firma Andrea Schianchi: "Il fatto è che il Milan, bisogna pure ammetterlo una volta per tutte, non è più il Milan, cioè quel club capace di vincere 7 Champions e di incantare il pubblico di tutto il mondo. Non c’è più niente di quella gloria, e anche gli inguaribili ottimisti devono farsene una ragione. Giova ricordare, però, la cronistoria che ha condotto a questo sfacelo, perché dal passato si può sempre imparare per costruire un futuro diverso e più felice. [...] L’idea di Elliott era quella di costruire un gruppo giovane e di farlo crescere, ma per riuscire nell’impresa si deve affiancare ai ragazzi almeno un paio di elementi di esperienza. Ma dove sono? I padroni del vapore si aggrappano al fair play finanziario, dunque non si possono fare follie. D’accordo: ma tre giovani brocchi (e nel Milan ce ne sono anche di più) costano quanto un anziano che può ancora dare un valido contributo. Si tratta di fare scelte mirate, senza aggrapparsi al nome importante, ma cercando l’elemento utile. La famiglia Singer, tuttavia, resta in silenzio. Questa è l’ora in cui si deve far capire al popolo rossonero che il Milan è una faccenda seria, molto seria, e non bastano dichiarazioni più o meno sincere per uscire dal tunnel. Servono idee, e pure soldi".