Schmeichel: "La Premier League è il miglior campionato del mondo"

“Penso che la Premier League sia incredibile, che migliori ogni anno”. Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ospite di Sky Sport 24, commenta la conclusione della Premier League: “Penso che sia stato elettrizzante vedere questi giocatori, per esempio la stella di Greenwood che ha iniziato a brillare. Vediamo tanto calcio, ogni weekend devi giocare al massimo per vincere: non ci sono partite facili e per questo è la miglior lega del mondo”.