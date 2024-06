Schwoch: "Milan, Fonseca tecnico di valore ma sarei andato più su uno come Conte"

“Quando ti mancano sei calciatori non è facile fare la partita contro una squadra come la Carrarese che sta bene. Spero che il Vicenza possa fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante biancorosso Stefan Schwoch in vista della partita di stasera tra la squadra di Vecchi e la Carrarese valida per la promozione in Serie B.

Mancherà anche Ronaldo…

“Da quando è arrivato Vecchi è stato un altro giocatore. Ha dato continuità ed intensità alle sue partite. La sua sarà un’assenza pesante”.

E la Carrarese?

“È la piacevole sorpresa. Può dare del filo da torcere al Vicenza. Mi ha stupito il collettivo più del singolo. Non ha un calciatore che spicca su tutti ma è una squadra di valore”.

Avellino e Benevento hanno di che recriminare…

“All’andata contro il Vicenza l’Avellino aveva fatto molto bene. Ma non è bastato. I rimpianti ci sono sempre. Sia loro che il Benevento hanno speso. E invece si sono dovuti accontentare della semifinale. È mancato qualcosa”.

Serie A: il Napoli riparte da Antonio Conte.

“Il Napoli metterà due o tre pezzi in organico. L’anno scorso c’era la paura di avere la pancia piena. Quest’anno gli stimoli saranno massimo, aiutati da un allenatore molto preparato”

E il Milan? Si affiderà a Fonseca.

“Non ho visto un tifoso del Milan contento di questa scelta. Sarei andato più su uno come Conte. Comunque Fonseca è un tecnico di valore”.