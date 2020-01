Sconcerti: "Ibra porterà cose, ma le altre dovrà cercarsele da solo il Milan"

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato così il momento del Milan dopo l'arrivo di Ibra: "È infine arrivato Ibrahimovic, è stato come togliersi un peso. Finalmente il silenzio del campo. Non è stato granché, dentro il Milan, non oltre. Ora diciamo tutti che non poteva essere altrimenti, ma allora di cosa abbiamo parlato per tutte le Feste? La verità sta anche qui nel mezzo. Ibra porterà cose, ma le altre dovrà cercarsele il Milan. Da solo".