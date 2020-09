Sconcerti: "Mi piace il Milan, è una squadra completa. Chiesa non serve"

Il noto giornalista Mario Sconcerti, intervistato da calciomercato.com, ha parlato così del Milan e del mercato dei rossoneri:

Ti piace il Milan?

«Sì, mi piace, siccome parte per fare bene, bisogna vedere se le regge, queste nuove responsabilità. Non può fare tutto Ibrahimovic. E’ una squadra completa, che sa giocare a calcio. Ibra, Rebic, Leao costituiscono un bel reparto d’attacco. Leao, se comincia a segnare con continuità, può diventare determinante».



Chiesa serve al Milan?

«Anche no, mi sembra che già così il Milan sia equilibrato. Credo sia la Fiorentina a cercare di dare Chiesa, non il Milan a chiederlo. Pioli vuole Milenkovic per la difesa».