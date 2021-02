Scontro Ibra-Lukaku, il belga ascoltato dalla Procura FIGC: incontro di mezz'ora ad Appiano

Romelu Lukaku è stato ascoltato poco fa ad Appiano Gentile dalla Procura Federale per raccontare la sua versione dei fatti dopo lo scontro in campo con Zlatan Ibrahimovic durante il derby di Coppa Italia di alcune settimane fa. Presenti i procuratori federali Ricciardi, Scarpa ed Esposito, quest'ultimo presente mentre gli atri due in collegamento. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'incontro si è svolto in un clima di serenità ed è durato mezz'ora circa.