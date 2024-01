Scontro Lucca-Pulisic in area, Marelli: "Lucca molto in ritardo. Rischioso, ma è episodio di campo"

vedi letture

Poco prima del vantaggio di Loftus-Cheek c'è stato un episodio decisamente controverso in area dell'Udinese, con Lucca che nettamente in ritardo ha colpito in aria Pulisic, con il rossonero che aveva già colpito il pallone di testa. Maresca non l'ha ravvisato come un intervento irregolare.

Luca Marelli, commentatore arbitrale su DAZN, ne parla così: “C’è stato uno scontro, Lucca molto in ritardo rispetto a Pulisic. Molto rischioso, ma è uno di quegli episodi che vengono valutati in campo ed è giusto così".