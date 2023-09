Scoppia il caso Osimhen a Napoli! L'agente attacca il club per un video: eccolo. Il nigeriano cancella i post con la maglia azzurra su Instagram

Durissimo attacco dell’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, nei confronti del Napoli. Al centro dello sfogo del procuratore, arrivato via social, c'è un video goliardico sull'attaccante azzurro, pubblicato su TikTok e poi rimosso dallo stesso Napoli: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare", il messaggio di Calenda su Twitter, che sicuramente è destinato a far discutere nelle prossime ore in casa partenopea ma non solo.

Per la cronaca, il video in questione era una parodia sull'errore dal dischetto a Bologna del centravanti. Eccolo: