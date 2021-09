Scotti: "Un punto con la Juventus va benissimo, l'obiettivo è raggiungere le prime quattro posizioni"

Gerry Scotti è intervenuto ai Giacinto Facchetti Awards parlando ai cronisti presenti: “Quando c’è stato il gol del pareggio mi sono sentito meglio, perché prendere gol all’inizio in quella maniera non è stato bellissimo. Un punto con la Juventus a Torino ci sta, va benissimo così. Sono le prossime due partite quelle in cui dobbiamo portare a casa sei punti. La Juventus però non muore mai, quei due punti sono assolutamente falsi, vi girate un attimo e diventano dodici. Credo che Maldini abbia gestito il periodo più difficile, quello dell’anno scorso in cui non tutti ci credevano. Quest’anno mi sembra siano evidenti i risultati ottenuti. Da come viene accolto e da come ne parlano vuol dire che Paolo sta facendo bene il suo lavoro. Scudetto? L’anno scorso c’era la sensazione che si potesse fare una bella figura, adesso c’è la sensazione di poter arrivare fra le prime quattro. Parlare di questo mi sembra ancora prematuro. Mercato? Dallo scorso anno ho sempre detto che chi se ne vuole andare vada, si trova sempre qualcuno al suo posto che farà bene e farà il suo lavoro. Al Milan è andata così, brava la società ad aver tenuto il pugno duro”