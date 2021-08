Scuola PSG e l'esordio a 18 anni, poi il Bordeaux: la carriera di Y. Adli

Yacine Adli, trequartista del Bordeaux accostato al Milan, è cresciuto calcisticamente nel PSG. Nato a Vitry-sur-Seine, comune di 90mila abitanti alle porte di Parigi, il classe 2000 ha giocato per cinque anni dal 2013 nel settore giovanile del club parigino prima di esordire, il 19 maggio 2018, in Prima Squadra contro il Caen. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nell'estate 2018 con il PSG, però, Adli viene ceduto a titolo definitivo al Bordeaux per 5,5 milioni di euro nel gennaio 2019.