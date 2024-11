Se il campionato finisse oggi il Milan sarebbe in Conference (o addirittura fuori dall'Europa)

La classifica del Milan è tutt'altro che sorridente. I rossoneri hanno conquistato appena 18 punti in 11 partite - devono recuperare una gara contro il Bologna che attualmente si ritrova appaiato in graduatoria - e al momento occupano la settima posizione. Non un belm risultato al momento: se la Serie A finisse oggi, infatti, la squadra di Paulo Fonseca sarebbe qualificato per la Conference League. Addirittura, se la Coppa Italia dovesse essere vinta da una squadra che non arriva tra le prime sei in campionato, questa posizione escluderebbe il Diavolo dall'Europa. Serve invertire la rotta.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 26

Atalanta 25

Fiorentina 25

Inter 25

Lazio 25

Juventus 24

Milan 18*

Bologna 18*

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Como 10

Cagliari 10

Genoa 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8

* una partita in meno