Season Review - 22 ottobre 2020, il Milan vince il tabù San Paolo, ancora dominio di Ibra

22 ottobre 2020, Napoli-Milan. L'undici di Pioli se la vede con la formazione di Gattuso, in uno stadio che negli ultimi dieci anni ha regalato ben pochi sorrisi. Dieci anni dall'ultima vittoria a Napoli, per un vero e proprio tabù. Anche in questo caso, come nel derby, è Zlatan Ibrahimovic a mettere le cose in chiaro, con una doppietta tra primo e secondo tempo. E' Mertens ad accorciare pochi minuti dopo, ma l'espulsione di Bakayoko fa respirare il Milan che riesce non solo a tenere il risultato, ma anche ad andare sull'1-3 col gol di Hauge.