Season Review - 24 novembre 2021, la notte da sogno di Messias al Wanda Metropolitano: "Pura emozione"

24 novembre 2021, il Milan vince in casa dell'Atletico Madrid grazie ad un gol di Walter Junior Messias. Primo gol in Champions alla prima presenza nella competizione per il brasiliano, prima vittoria nel girone B per il Milan dopo diverse partite sfortunate. Una serata magica grazie all'inzuccata da pochi passi del brasiliano, che ha trovato un tempo di inserimento perfetto sul cross morbido di Franck Kessias. A fine partita Messias, intervistato da Milan TV, era visibilmente emozionato: "Dopo il gol mi è venuto da piangere, mi è passato nella testa quello che ho vissuto. Pura emozione. Ho pensato a Dio, tutta la mia storia è scritta da lui”.